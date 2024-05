HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf

HBM Healthcare Investments' Portfoliounternehmen Swixx BioPharma stärkt Umsatz und Gewinn durch strategische Übernahme in Lateinamerika



22.05.2024 / 18:17 CET/CEST



Swixx BioPharma, die grösste Beteiligung im Private-Equity-Portfolio der HBM Healthcare Investments, gab heute mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme der Laboratorios Biopas Gruppe seine strategische Expansion nach Lateinamerika bekannt. Die Übernahme von Biopas baut auf dem schnellen organischen Wachstum von Swixx BioPharma auf und erweitert und verändert die Präsenz des Unternehmens. Mit einem Umsatz von USD 220 Millionen, über 300 Mitarbeitenden und einem therapeutischen Fokus auf Neurologie, Onkologie, Gastroenterologie und seltene Krankheiten ist Biopas eines der führenden unabhängigen Marketing- und Vertriebsunternehmen für internationale biopharmazeutische Unternehmen in Lateinamerika. Biopas hat seinen operativen Hauptsitz in Bogota, Kolumbien, und ist in 20 Ländern vertreten, darunter in den fünf grössten Märkten Lateinamerikas: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko. Die Übernahme von Biopas folgt dem Markteintritt von Swixx BioPharma in den Nahen Osten im September 2023. Sie ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von Swixx, der bevorzugte globale Partner für Biopharmaunternehmen zu werden, die indirekte Wege zur Markteinführung ihrer Medikamente suchen. Mit der umfassenden Abdeckung des lateinamerikanischen Kontinents durch Biopas ist Swixx nun in der Lage, ein überzeugendes Angebot für Zentral- und Osteuropa, GUS/Eurasien, die MENA-Region und nun auch für Lateinamerika anzubieten. Swixx BioPharma erwartet, dass sich die Transaktion unmittelbar wertsteigernd auswirkt. Das Unternehmen wird die Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln, Bankkrediten und Eigenkapital finanzieren. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für Mitte 2024 erwartet. HBM Healthcare Investments ist seit 2017 ein bedeutender Aktionär von Swixx BioPharma mit einem Besitzanteil von rund 25 Prozent. Über Swixx BioPharma AG Swixx BioPharma hat eigene Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Russland und mehreren eurasischen Ländern, darunter Weissrussland, Kasachstan, Usbekistan, im Nahen Osten und nun auch in Lateinamerika. Swixx BioPharma beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwartet bis 2024 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Das Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden und grössten unabhängigen interkontinentalen Handelsplattformen für die biopharmazeutische Industrie. Swixx vereint herausragende Talente in den Bereichen seltene Krankheiten, Onkologie-Hämatologie, Spezialitäten, Impfstoffe und Selbstmedikation unter einem Dach. Weitere Informationen über Swixx BioPharma finden Sie unter www.swixxbiopharma.com . Über die Laboratorios Biopas-Gruppe Biopas ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen in Lateinamerika, das sich auf die Einlizenzierung, die Vermarktung und den Verkauf von innovativen pharmazeutischen Spezialprodukten spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken und den Zugang zu innovativen Medikamenten zu erleichtern. Wir bieten effiziente Lösungen für internationale Pharmaunternehmen, die Absatzmärkte in der gesamten Region erschliessen wollen. Wir sind in ganz Lateinamerika mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten und halten führende Positionen in den Bereichen ZNS, Immunologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Onkologie und Biopharmazeutika für seltene Krankheiten. Unsere Umsatzprognose für 2024 beläuft sich auf ca. 220 Millionen US-Dollar, unterstützt durch ein engagiertes Team von über 300 Mitarbeitenden. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .



Ende der Medienmitteilungen