Philip Haas von Investresearch stellt in seinem neuesten Video die belgische Umicore vor, ein Unternehmen, das in der Chemiebranche tätig ist und aktuell mit Herausforderungen kämpft. Dennoch bietet es interessante Investmentmöglichkeiten, insbesondere aufgrund seiner starken Position im Recycling und der Produktion von Batteriematerialien. Unternehmensüberblick Umicore ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Recycling, insbesondere von Elektroautobatterien, und in der Herstellung von Kathodenmaterialien. Diese Bereiche sind zukunftsträchtig und bieten großes Potenzial. Trotz eines Kursrückgangs auf 65 € und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 bleibt das Unternehmen attraktiv, insbesondere wenn man die früheren Bewertungen von 30 bis 40 KGV berücksichtigt. Geschäftsbereiche ...

