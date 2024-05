wO Börsenlounge: Nvidia | First Solar | SFC Energy - was geht da bei Nel vor?

Gespannt warten die Anleger auf die Zahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss. Geht der KI-Hype weiter? Der Quartalsbericht hat nicht nur Auswirkung auf das eigene Papier. Gleich sechs Aktien hängen am Tropf von Nvidia!Was ist bei Nel aktuell los? Es gibt eine neue Lizenzvereinbarung mit dem indischen Konzern Reliance Industries. Was bringt es den Norwergern? Ist er die Vorstufe einer Übernahme? First Solar ist gerade einer der beliebtesten Solar-Aktien. Fantasietreiber bei der Aktie ist der Energiebedarf der neuen Rechenzentren, die gerade wie Pilze aus dem Boden zu schießen scheinen. Lohnt es sich noch auf den Trend aufzuspringen? Aber nicht nur First Solar spielt eine Rolle für die …

Den vollständigen Artikel lesen ...