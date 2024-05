Bei der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien steht ein Squeeze-out an. Der Mehrheitsaktionär VIB Vermögen strebt diesen an. Er will die BBI auf die VIB verschmelzen. So sollen Konzernstrukturen optimiert werden. Wie hoch die Barabfindung für die verbliebenen BBI-Aktionäre sein wird, steht noch nicht fest. VIB hält aktuell 94,88 Prozent an der BBI. ...

