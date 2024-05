Princeton, N.J. (ots/PRNewswire) -Paperpal (https://paperpal.com/), der KI-Assistent für akademisches Schreiben von Cactus Communications (https://cactusglobal.com/) (CACTUS), ist stolz darauf, einen bedeutenden Meilenstein zu verkünden: Er hat in nur 18 Monaten seit seiner Markteinführung weltweit die Marke einer Million Nutzer überschritten. Diese Leistung unterstreicht das Vertrauen, das Akademiker in Paperpal setzen, das sich von einem Bearbeitungswerkzeug zu einem umfassenden KI-Assistenten für das akademische Schreiben entwickelt hat, der die Nutzer von der Ideenfindung bis zur Abgabe begleitet.Mit mehr als 22 Jahren Erfahrung auf im Bereich Wissenschaft, Technik und Medizin (STM) erweitert und vertieft Paperpal kontinuierlich seine Unterstützung für Studenten, Lehrkräfte und Forscher auf der ganzen Welt und ermöglicht es ihnen, den akademischen Schreibprozess zu rationalisieren und qualitativ hochwertige, originale Inhalte schneller als je zuvor zu liefern.Mehrere Faktoren haben zum raschen Wachstum von Paperpal beigetragen, darunter akademisch orientierte Funktionen wie präzise, kontextbezogene Schreib- und Bearbeitungsvorschläge, umfassende Prüfungen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus hat die frühe Annahme durch die globale Forschergemeinschaft, insbesondere durch Nicht-Muttersprachler, eine entscheidende Rolle bei der Popularität des Programms gespielt. Das Engagement von Paperpal, dem Nutzerfeedback für eine kontinuierliche Verbesserung Priorität einzuräumen, zeigt sich in seinem konstant hohen Net Promoter Score (NPS) von 70. Dies zeigt die hohe Nutzerzufriedenheit und die starken Empfehlungen von führenden Universitäten, Verlagen und Akademikern aus mehr als 125 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Italien, Japan und Indien.Abhishek Goel, Mitbegründer und Geschäftsführer, Cactus Communications,, freut sich über diesen Meilenstein: "Wir sind begeistert, dass Paperpal diesen Meilenstein erreicht hat. Unser Ziel ist es, Forschern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und Paperpal unterstützt sie bei der Ideenfindung, dem Schreiben, der Bearbeitung und der Vorbereitung ihrer Manuskripte für die Einreichung. Wir freuen uns darauf, Studenten und Forschern auf der ganzen Welt weiterhin die Möglichkeit zu geben, mehr aus ihrer Zeit zu machen."Nishchay Shah, Chief Technology Officer und Leiter für Emerging Products, Cactus Communications,, fügt hinzu: "Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das Engagement des gesamten Teams hinter Paperpal, das kontinuierlich daran arbeitet, Akademiker bei ihren Forschungsarbeiten zu unterstützen, indem es die neuesten KI-Technologien entwickelt und nutzbar macht. Mit unserer auf Nutzerfeedback ausgerichteten Roadmap-Philosophie und kontinuierlicher Iteration wollen wir die Nummer 1 unter den Schreibwerkzeugen für Akademiker weltweit werden."Paperpal nutzt sichere generative KI, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, Textvorschläge, Sprach- und Grammatikkorrekturen, Paraphrasierungen, Übersetzungen sowie Plagiats- und Einreichungsprüfungen bereitzustellen, damit Akademiker besser und schneller schreiben können und dem Publikationserfolg näher kommen.Weitere Informationen finden Sie unter https://paperpal.com/Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nidhi AminCactus Communications (CACTUS)E-Mail: nidhi.amin@cactusglobal.com | newsroom@cactusglobal.comTel.-Nr.: +1-267-332-0051Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2320317/4498710/CACTUS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/paperpal-erreicht-einen-wichtigen-meilenstein-und-wird-zum-bevorzugten-ki-schreibassistenten-fur-1-million-akademiker-weltweit-302153132.htmlOriginal-Content von: Cactus Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174934/5784990