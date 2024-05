EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Personalie

aifinyo AG: Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



22.05.2024 / 18:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



Berlin, 22. Mai 2024 - Das Vorstandsmitglied der aifinyo AG, Berlin (WKN: A3EX2X, ISIN: DE000A3EX2X7) ("Gesellschaft") Herr Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer erwägt in den Aufsichtsrat der aifinyo AG zu wechseln und ist heute mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Das Aufsichtsratsmitglied Herr Markus Wenner hat heute aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsrat der Gesellschaft zum Ende der kommenden ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Es ist vorgesehen, dass der bestehende Aufsichtsrat Herrn Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer als Nachfolger für das Aufsichtsratsmitglied Herrn Markus Wenner im Aufsichtsrat der aifinyo AG für dessen verbleibenden Amtszeit zur Wahl vorschlägt.



Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933, E-Mail: presse@aifinyo.de



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de



