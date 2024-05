Neue Kryptowährungen 2024: Das sind vielversprechende Newcomer

Das Jahr 2024 hat bereits einige spannende Entwicklungen im Kryptomarkt mit sich gebracht, insbesondere durch die Einführung neuer, vielversprechender Kryptowährungen. Diese Newcomer bieten innovative Ansätze und frische Perspektiven, die das Potenzial haben, den Markt zu revolutionieren und Anlegern attraktive Renditen zu bieten. Egal ob neuer Lean-to-Earn Mechanismus, E-Mobilitäts-Coin oder VR-Token, Anlegern bieten sich aktuell gleich mehrere interessante Investitionsoptionen.

99BTC - Learn-to-Earn Coin mit verschiedenen Renditeoptionen

Die erste hier erwähnenswerte neue Kryptowährung ist 99BTC. Die dahinterstehende Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins bietet einen innovativen Learn-to-Earn-Ansatz, der Finanzbildung mit der Möglichkeit verbindet, durch das Erlernen von Krypto-Wissen Rewards zu verdienen. Der Ansatz ermöglicht es den Nutzern, ihr Portfolio durch aktive Wissensaneignung zu erweitern, während sie gleichzeitig Zugang zu wertvollen Bildungsressourcen erhalten. Der Kauf von 99BTC im Presale eröffnet Anlegern die Chance, von diesem Bildungsmodell zu profitieren und gleichzeitig an einem vielversprechenden Projekt teilzuhaben.

Quelle: 99Bitcoins.com

Bereits während der ersten Phasen des Presales wurden über eine Million Dollar investiert, was das Engagement und das Vertrauen der Community deutlich macht. Der Erfolg hebt 99Bitcoins früh von anderen kleineren Projekten ab, die vergleichbare Summen selten erreichen. Aktuell 99BTC kann aktuell für nur 0,00106 Dollar erworben werden. Zusätzlich bietet das Projekt das Staking seines Coins an, mit einer maximalen Jahresrendite von 1124 Prozent.

Quelle: 99Bitcoins.com

Der Lernansatz von 99Bitcoins stellt eine natürliche Evolution des populären Play-to-Earn-Konzepts dar und erweitert die Möglichkeiten für Anleger, sinnstiftenden Mehrwert zu schaffen. Indem Anleger ihr neu erworbenes Wissen direkt anwenden, können sie besser informierte Investitionsentscheidungen treffen. Dieses Modell reduziert die Hürden für den Einstieg in den Kryptomarkt, steigert das Verständnis der Nutzer für die Materie und unterstützt deren langfristige Marktteilnahme. Teilnehmer profitieren zudem davon, dass sie durch ihre aktive Mitwirkung in der Community und Fortschritte im Lernprogramm 99BTC Tokens direkt in ihre Wallets erhalten. Die Token können für verschiedene Rewards eingelöst werden, wie den Zugang zu exklusiven Inhalten oder Rabatte bei Partnerunternehmen.

Jetzt 99BTC kaufen

TUK - Coin von E-Mobilität-Startup könnte bald explodieren

Auch der neue TUK-Coin erscheint aktuell sehr vielversprechend. Das dahinterstehende Krypto-Startup eTukTuk hat sich der Förderung von Elektrofahrzeugen in Entwicklungsländern verschrieben und setzt dabei neue Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Mobilität. Im Mittelpunkt des Projekts steht ein elektrisches Dreirad, das namensgebende eTukTuk, das herkömmliche Fahrzeuge ersetzen soll.

Durch die Kombination von Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz zielt eTukTuk darauf ab, umweltfreundliche Transportlösungen zugänglicher zu machen und gleichzeitig den Transportsektor in Entwicklungsländern grundlegend zu verändern. Der eigens entwickelte TUK Token spielt dabei eine zentrale Rolle im Ökosystem des Projekts und wird sowohl für Zahlungen als auch für Rewards verwendet.

Ein weiteres Ziel von eTukTuk ist es, die finanzielle Inklusion in den betroffenen Regionen zu fördern. Die Fahrer der eTukTuks sollen durch das Projekt eine stabile und nachhaltige Einkommensquelle aufbauen können. Durch die Unterstützung und die Bereitstellung von elektrischen Fahrzeugen können die Fahrer langfristig ihre Lebensbedingungen verbessern und einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Umweltverschmutzung leisten.

Der PreSale des TUK Tokens bietet Anlegern derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Mit einem aktuellen Preis von nur 0,032 Dollar pro Token haben Investoren die Chance, frühzeitig in dieses vielversprechende Projekt zu investieren. Die Möglichkeit, die Tokens zu staken und damit jährliche Staking-Rewards von bis zu 83 Prozent zu verdienen, könnte das Investment gleih doppelt akktraktiv machen.

Jetzt in eTukTuk investieren

5SCAPE - VR-Coin hat ebenfalls große Aufwärtschancen

Im Bereich des AR/VR-Gamings bieten sich Anlegern nun ebenfalls eine interessante Investitionsoption. Der Marktsektor entwickelt sich, angetrieben durch technologische Fortschritte und die Rolle von Kryptowährungen, kontinuierlich weiter. 5thScape mit seinem 5SCAPE-Token ist eines der vielversprechendsten Projekte in diesem Bereich. Das Projekt könnte einen bedeutenden Schritt in Richtung einer neuen Ära des VR-Gamings darstellen.

Quelle: 5thscape.com

5thScape verfolgt das ambitionierte Ziel, das weltweit erste umfassende AR- und VR-Ökosystem zu entwickeln, das führende Köpfe aus verschiedenen Bereichen miteinander verbindet. Das Projekt umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, darunter VR-Spiele, Hardware und Animationen. Eine Schlüsselkomponente des Erfolgs von 5thScape ist die breite Zugänglichkeit und Kompatibilität mit bestehenden VR-Headsets und Hardware. Das Team plant, eine Reihe von VR-Spielen zu entwickeln, die mit beliebten Headsets wie Oculus Rift und Meta Quest 3 kompatibel sind. Darüber hinaus besteht die Vision, in Zukunft eigene VR-Headsets und AR-Gaming-Stühle zu entwickeln.

Zu den geplanten VR-Spielen gehören Titel wie Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter. Besonders Cage Conquest, das sich auf Kampfsportarten konzentriert, soll im zweiten Quartal 2024 veröffentlicht werden. Die Spiele sollen das Herzstück des 5thScape-Ökosystems bilden und den Nutzern immersive und spannende Erlebnisse bieten.

Der 5SCAPE-Token spielt eine zentrale Rolle im 5thScape-Ökosystem. Er dient als universelle Währung für alle 5thScape-Spiele, Hardware-Produkte und den Entwickler-Marktplatz. Token-Inhaber können ihre Tokens staken, um Belohnungen zu verdienen, und erhalten exklusive Rabatte im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden. Darüber hinaus plant das 5thScape-Team, den Token-Inhabern ein Mitspracherecht bei der Entwicklung des Projekts einzuräumen. Solche Partizipationsmöglichkeiten fördern die Einbindung der Community und stärken das Vertrauen in das Projekt.

Die Tokenomics von 5SCAPE sind ebenfalls vielversprechend. Das Projekt verfügt über einen Gesamtbestand von 5,21 Milliarden Tokens, von denen 80 % im Rahmen des PreSales freigegeben werden sollen, um bis zu 15 Millionen Dollar an Investitionen anzuziehen. Der Vorverkaufspreis liegt aktuell bei 0,00327 Dollar und in der nächsten PreSale-Stufe soll er auf 0,00376 Dollar steigen. Der Notierungspreis ist indes auf 0,01 Dollar festgelegt, was Anlegern bereits ohne weitere vom Markt getriebene Kurssteigerungen zum Launch eine beachtliche Rendite bescheren dürfte.

Jetzt 5SCAPE kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.