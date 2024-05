Die US-Indizes haben am Mittwoch nach einem zunächst ruhigen Handel deutlicher ins Minus gedreht. Die US-Notenbank Fed hat zunächst ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und keine baldige Senkung in Aussicht gestellt. Der Dow Jones verliert aktuell 0,8 Prozent, der S&P 500 0,6 Prozent und der Nasdaq 100 gut 0,5 Prozent."Viele" Mitglieder würden sich sogar die Frage stellen, ob die aktuelle Geldpolitik restriktiv genug ist, um das Inflationsziel zu erreichen, heißt es in dem am Mittwoch ...

