In erster Plattform ihrer Art werden nun marktführende Daten von Experian, Generative AI und modernste Lösungen für maschinelles Lernen über eine einheitliche Schnittstelle integriert

Da sich Unternehmen rund um den Globus mit einer beschleunigten Geschwindigkeit des Wandels auseinandersetzen und nach Möglichkeiten suchen, ihr Geschäft zu optimieren, läutet Experian eine neue Ära der Vereinfachung, Skalierbarkeit und Automatisierung durch die Einführung neuer Verbesserungen seiner cloudbasierten Experian Ascend Technology Platform ein. Nun führt die preisgekrönte Plattform von Experian Software Tools für Analyse-, Kredit- und Fraud-Management über eine einheitliche Schnittstelle zusammen vereinfacht somit den Einsatz analytischer Modelle und versetzt Unternehmen in die Lege, ihre Praxis häufiger zu optimieren, um mit einem geringeren Zeit- und Geldaufwand eine höhere Effizienz zu erreichen.

Die Verbesserungen von Experian wurden mehr als 500 Führungskräften im Verlauf ihrer jährlichen Vision Konferenz in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona vorgestellt und stellen eine bedeutende Entwicklung bei der Optimierung von B2B-Softwarelösungen dar.

Warum dies notwendig ist:

Die weltweit führenden Technologieunternehmen haben den Standard für nahtlose Benutzererlebnisse und Ausstattungen mit Softwarekomponenten durch Single Sign-On-Datenportabilität und ausgefeilte No-Code- oder Low-Code-Funktionalität gesetzt.

In der Vergangenheit war diese Form eines synchronisierten Erlebnisses für viele Unternehmen unerreichbar, insbesondere für diejenigen im Finanzdienstleistungssektor.

Normalerweise erwerben Organisationen Softwarelösungen von zahlreichen unterschiedlichen Anbietern, nutzen eine Vielzahl von Werkzeugen und Anwendungen über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg und durchlaufen strenge und zeitaufwändige Prozesse, um alles zusammenzufügen.

Dieser fragmentierte Ansatz verlängert unnötigerweise den Zeitrahmen, wirft Sicherheitsbedenken auf und schafft betriebliche Herausforderungen. Er erhöht auch die Kosten und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder Ausfallzeiten, da solche Setups nur so gut funktionieren wie ihr schwächstes Glied, und führt ständig zu Problemen, wenn eine einzelne Komponente ausfällt.

"IT-Service-Unternehmen liefern ihre Softwareportfolios zunehmend als vorinstallierte Plattformen, die für Skalierbarkeit, Effizienz und Produktivität sorgen", so Raymond Pucci, IDC Research Director, Worldwide Lending Digital Strategies. "Für Kreditgeber können Unternehmensarchitekturen wie die Ascend Technology Platform von Experian eine höhere Kreditentscheidungsgeschwindigkeit, eine höhere Kreditqualität und ein stärkeres Risikomanagement ermöglichen, indem sie die Kundenbeziehungen ausbauen und das Geschäftswachstum steigern."

Die Aktualisierungen der Plattform von Experian stellen einen bemerkenswerten Meilenstein dar unterstützt durch erhebliche Investitionen in die Innovationskraft von Experian im Verlauf der letzten acht Jahre im Rahmen seiner modernen Cloud-Transformation.

"Unsere Mission ist es, Weltklasse-Software zu entwickeln und Organisationen rund um den Globus auf ihrem Weg zu einer ausgefeilteren Betrugsprävention und anspruchsvolleren Marketing- und Kreditstrategien zu unterstützen", so Alex Lintner, CEO, Experian Software Solutions. "Die Entwicklung unserer Plattform bekräftigt unser Engagement, Innovationen voranzutreiben und Unternehmen in die Lage zu versetzen, erfolgreich zu sein. Ihre Fähigkeiten sind beispiellos und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Kredittechnologie dar, den Zugang zu Daten auf konforme Weise zu demokratisieren, wobei sie Kreditgeber jeder Größe in die Lage versetzen, die Identität ihrer Kunden nahtlos und vertrauensvoll zu validieren, um dazu beizutragen, den fairen Zugang zu Krediten zu verbessern und großartige Benutzer- und Kundenerlebnisse zu bieten."

Globale Skalierbarkeit von Experian

Die Plattform von Experian ist ab sofort in Regionen wie Nordamerika, Brasilien und dem Vereinigten Königreich verfügbar. Die verbesserte Plattform wird von mehr als 1.500 Kunden weltweit genutzt und verarbeitet 14 Millionen Kreditberichte täglich und Milliarden Kredit- und Betrugstransaktionen pro Jahr. Allein in Nordamerika greifen mehr als 8.000 registrierte Nutzer von 80 Kunden auf über 12 Petabyte an Daten wöchentlich für analytische Zwecke zu.

Vereinfachter und skalierbarer Ansatz

Die verbesserte Experian Ascend Technology Platform verkürzt nun die Zeit für Installationen erheblich und bietet durch eine Single Sign-On- und eine über ein benutzerfreundliches Dashboard verwaltete Lösung optimierten Zugriff auf eine Reihe von preisgekrönten integrierten Lösungen und Tools von Experian.

Die Plattform nutzt Generative AI und erleichtert es Kunden von Organisationen unterschiedlicher Größe und Erfahrungsniveaus, zwischen Anwendungen zu wechseln, Prozesse zu automatisieren, Betriebsabläufe zu modernisieren und die Effizienz voranzutreiben. Darüber hinaus können bestehende Kunden, die bereits heute die Lösungen von Experian nutzen, nun durch die Plattform ganz einfach neue Funktionen hinzufügen, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Beispielsweise nutzt Lendr, ein spezialisiertes Fintech-Unternehmen, das moderne Finanzierungslösungen für kleine Unternehmen bietet, die Leistungsfähigkeit der Plattform, um die Wettbewerbsfähigkeit und die fundierte Entscheidungsfindung zu verbessern.

"Die Nutzung der Ascend Technology Platform von Experian hat unsere Agilität erheblich gestärkt und unseren Wettbewerbsvorteil deutlich erhöht, da sie uns in die Lage versetzt, fundiertere, datengesteuerte Kreditentscheidungen zu treffen, wobei wir die Zeit bis zur Markteinführung erheblich verkürzen konnten", erläuterte Daniel DeMeo, CEO von Lendr. "Die Plattform von Experian trägt dazu bei, die Skalierbarkeit zu liefern, die wir benötigen, um flexibel zu sein, effektiv zu konkurrieren und Verluste zu minimieren was letztendlich half, unser Geschäft im vergangenen Jahr zu verdoppeln."

Zu den weiteren Hauptmerkmalen und -vorteilen der Plattform gehören:

Analytik und Modellentwicklung: Die Kunden können problemlos mithilfe leistungsstarker Analysetools für Einsichtnahmen und erklärbare Modellerstellung auf die proprietären Kredit- und erweiterten Datenattribute von Experian zugreifen und sie nutzen.

Die Kunden können problemlos mithilfe leistungsstarker Analysetools für Einsichtnahmen und erklärbare Modellerstellung auf die proprietären Kredit- und erweiterten Datenattribute von Experian zugreifen und sie nutzen. Schnelle Modellbereitstellung : Erstellung, Test und Bereitstellung von Modellen über eine einzige Schnittstelle innerhalb von Tagen und nicht von Monaten, um die Prozesse zu optimieren und die Kundenerlebnisse zu verbessern.

: Erstellung, Test und Bereitstellung von Modellen über eine einzige Schnittstelle innerhalb von Tagen und nicht von Monaten, um die Prozesse zu optimieren und die Kundenerlebnisse zu verbessern. Automatisierte Entscheidungsfindung und Risikominderung : Ermöglicht sichere, automatisierte Entscheidungen und Risikominderung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, um effiziente Abläufe und verbesserte Ergebnisse zu gewährleisten.

: Ermöglicht sichere, automatisierte Entscheidungen und Risikominderung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, um effiziente Abläufe und verbesserte Ergebnisse zu gewährleisten. Betrugs- und Identitätsprüfung: Die Plattform von Experian stoppt Betrüger schneller und optimiert das Kundenerlebnis mithilfe eines Dienstleistungssoftware-Programmpakets, das auf fortgeschrittener KI-Analytik und umfassenden Datenbeständen über digitale Identität, Geräteintelligenz, Verhaltensanalyse und Krediteinblicke hinweg basiert. Sie bietet beispiellose Identity Verification (Identitätsüberprüfung) und Fraud Detection (Risikoidentifikation), um Unternehmen in die Lage zu versetzen, den Umsatz durch nahtlose Verbrauchererlebnisse zu steigern und das Risiko von Betrugsverlusten zu verringern.

Die Plattform von Experian stoppt Betrüger schneller und optimiert das Kundenerlebnis mithilfe eines Dienstleistungssoftware-Programmpakets, das auf fortgeschrittener KI-Analytik und umfassenden Datenbeständen über digitale Identität, Geräteintelligenz, Verhaltensanalyse und Krediteinblicke hinweg basiert. Sie bietet beispiellose Identity Verification (Identitätsüberprüfung) und Fraud Detection (Risikoidentifikation), um Unternehmen in die Lage zu versetzen, den Umsatz durch nahtlose Verbrauchererlebnisse zu steigern und das Risiko von Betrugsverlusten zu verringern. Expertise durch Managed Services : Während die Plattform Automatisierung und Low-Code-Funktionalität bietet, erhalten die Kunden durch Managed Services für Kreditgeber unabhängig von ihren Ressourcen oder ihrer Analyseerfahrung den Zugang zur Expertise und den Toptalenten von Experian durch Demokratisierung der Advanced Analytics Techniken.

: Während die Plattform Automatisierung und Low-Code-Funktionalität bietet, erhalten die Kunden durch Managed Services für Kreditgeber unabhängig von ihren Ressourcen oder ihrer Analyseerfahrung den Zugang zur Expertise und den Toptalenten von Experian durch Demokratisierung der Advanced Analytics Techniken. Kontinuierliche Überwachung und Rückmeldung : Erhalt kontinuierlicher Überwachung und kontinuierlichen Feedbacks, um Strategien in Echtzeit anzupassen und den sich verändernden Herausforderungen immer einen Schritt voraus zu sein.

: Erhalt kontinuierlicher Überwachung und kontinuierlichen Feedbacks, um Strategien in Echtzeit anzupassen und den sich verändernden Herausforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Beispiellose Sicherheit: Die Plattform wird durch Verschlüsselung, robuste Zugangskontrollen und proaktive Bedrohungserkennung verstärkt wobei eine hohe Verfügbarkeit und die Leistung auf Unternehmensniveau aufrechterhalten bleibt.

Weitere Informationen über die Plattform von Experian finden Sie unter https://www.experian.com/business/products/ascend.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240522664137/de/

Contacts:

Amanda Garofalo

Experian Public Relations

Tel.: 1 714 460 3739

amanda.garofalo@experian.com