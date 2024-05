Krypto News: Steigende Nachfrage nach BTC-Projekt deutet auf Kursexplosion hin!

Durch das wachsende Interesse an der innovativen Learn-to-Earn-Plattform von 99Bitcoins ($99BTC) ist die Nachfrage nach dem Presale in der letzten Zeit gestiegen. In diesem Zusammenhang konnte das Bildungsprojekt nun bereits die Marke von 1,5 Mio. USD übertreffen.

Bei 99Bitcoins handelt es sich um eine der ersten und bekanntesten Fortbildungsseiten für Kryptowährungen wie Bitcoin. Auf ihr finden Interessierte einen umfangreichen Wissensschatz, welcher die unterschiedlichsten Themenbereiche abdeckt.

Ihr Vorverkauf macht immer größere Fortschritte und fortan haben Interessierte nur noch weniger als fünf Tage Zeit, um sich die Coins für den aktuellen Preis von 0,00106 USD zu sichern. Bereits in der nächsten Vorverkaufsphase wird dieser auf 0,00107 USD erhöht. Somit bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich die besseren Konditionen zu sichern.

Parallel dazu oszilliert Bitcoin an der Marke von 70.000 USD und bereitet sich auf den Anstieg bis zum Allzeithoch von 74.000 USD vor. Zusammen mit den absehbaren Zinssenkungen, der höheren Chance für ETH-ETFs und dem Halving handelt es sich um ein äußert bullische Umfeld für Kryptowährungen.

Dies lässt den angesehenen Kryptoanalysten Michaël van de Poppe alle seine Bitcoins verkaufen, um in der vermutlich bis Mitte 2025 anhaltenden Haussee mit Altcoins eine höhere Rendite zu erzielen. Von dem Rebalancing der Wale können wiederum günstiger bewertete Kryptowährungen wie 99Bitcoins profitieren.

Zulassung der Ethereum ETFs steigert Interesse an Altcoins wie $99BTC

Bei der Zulassung der Spot-Bitcoin-ETFs handelt es sich um einen bedeutenden Meilenstein für den Kryptomarkt. Denn durch diesen hat vor allem die institutionelle Akzeptanz weiter zugenommen, nachdem sich unter anderem BlackRock als der weltweit größte Vermögensverwalter in diesem Bereich engagiert hat.

Mithilfe der Bitcoin-ETFs erhalten die Investoren eine regulierte, kostengünstige und einfache Option, um digitale Assets zu kaufen. Dabei müssen sie sich keine Sorgen um eine sichere Verwahrung, Verlust des Zugangspasswortes oder komplizierte und aufwendige Steuererklärungen machen.

Eines der aktuell am meisten von der Krypto-Community beachteten Ereignisse ist die Genehmigung der Spot-Ethereum-ETFs in den USA, nachdem diese bereits vor rund einem Monat in Hongkong zugelassen worden sind. Dies hat möglicherweise auch die USA als Investitionsstandort unter Handlungsdruck gesetzt.

Am 20. Mai hat der Bloomberg-ETF-Senior-Analysten Eric Balchunas auf X in einem Beitrag mitgeteilt, dass er zusammen mit seinem viel beachteten Kollegen James Seyffart die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung der ETH-ETFs am 23. und 24. Mai von 25 auf 75 % erhöht. Diese positive Nachricht ließ den breiten Kryptomarkt explodieren.

https://x.com/EricBalchunas/status/1792636523050906102

Zurückzuführen war dies auf die Aufforderung der SEC, dass die Antragsteller die Einreichung ihre 19-b4s-Formulare beschleunigen sollen. Diese gelten wiederum als Vorläufer für die Genehmigungen und haben die zuvor als leicht desinteressierte SEC in ein neues Licht gerückt, was den Optimismus der Investoren entfachte.

Der nächstmögliche Termin ist der 23. Mai, an dem über die Zulassung der Ethereum-ETFs von VanEck entschieden wird. Noch gibt es jedoch keine Gewissheit über einen positiven Ausgang. Allerdings hat sich die Chance dafür nun merklich verbessert.

Anzunehmen ist, dass die SEC wie auch bei den Bitcoin-ETFs alle Anträge gleichzeitig genehmigen wird. Somit erhält keiner der ETF-Anbieter gegenüber den anderen einen unfairen Vorteil. Insgesamt gibt es zehn Anträge für ETH-ETFs, die neu zugelassen oder wie im Falle von Grayscale umgewandelt werden.

https://x.com/99BitcoinsHQ/status/1792851599494115451

Dieses positive Umfeld zusammen mit dem Bitcoin-Halving, dass den Optimismus wie bereits erwähnt noch einmal zusätzlich entfacht, sorgt auch bei 99Bitcoins für eine steigende Nachfrage.

Ein großes Potenzial erhält $99BTC durch seine Abgrenzung von der breiten Masse von Coins. Dabei widmet es sich dem zunehmenden Interesse an Kryptowährungen und Blockchaintechnologien.

Dabei entwickelt das Projekt 99Bitcoins eine neuartige Bildungsplattform, welche das Lernen mithilfe von Learn-to-Earn monetarisiert. Damit positioniert es sich eindrucksvoll für seinen Erfolgskurs im Web3.

Denn 99Bitcoins ist in der Lage, einen beträchtlichen Teil der Neueinsteiger, die erstklassige Bildungsressourcen suchen, als Kunden zu gewinnen. Zudem handelt es sich laut Analysten um ein Projekt, auf welches man sich verlassen kann.

Ein wichtiger Aspekt bei einem Investment in Kryptowährungen spielt das Vertrauen. Dieses kann 99Bitcoins mit seiner Erfolgshistorie von 11 Jahren mit 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Nutzer vorweisen.

Auf dem YouTube-Kanal hat sich 99Bitcoins schon früh auf das visuelle Lernen konzentriert. Der Kanal hilft Anfängern, sich schnell auf dem komplexen Kryptomarkt zu orientieren. Die bisherigen Erfolge geben bereits erste Einblicke, wie sich der neue Coin entwickeln könnte.

Das Projekt 99Bitcoins versteht es trotz seiner Erfolgshistorie weiter agil und anpassungsfähig auf dem sich wandelnden Bildungsmarkt zu bleiben. Seine bisherigen Erfolge bieten ihm zudem einen Entwicklungsvorsprung.

Durch die Nutzung modernster Lernverfahren wie die Gamifizierung und neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse kann das Lernen so effizient, motivierend, transformierend und lukrativ wie noch nie werden.

So funktioniert das Learn-to-Earn von 99Bitcoins

Das Konzept von 99Bitcoins kombiniert die Gamifizierung mit einer Lern-Rangliste, welche an ein Belohnungssystem gekoppelt ist. Auf diese Weise bekommen die Nutzer für das Lernen Kryptowährungen vergütet.

Das umfangreiche Lernangebot von 99Bitcoins umfasst unterschiedliche Lernmodule. Zu ihnen gehören interaktive Kurse, Quizfragen und Tutorials, welche alle Elemente der Gamifizierung enthalten.

Mit dem Fortschreiten des Lernens können die Nutzer weitere Inhalte freischalten. Durch diese erhalten sie wiederum weitere Möglichkeiten, um Kryptowährungen als Belohnungen zu verdienen.

In diesem Zusammenhang stellt die native Kryptowährung $99BTC das Herzstück des Ökosystems dar. Mit seiner Hilfe soll das Lernen noch attraktiver, unterhaltsamer und profitabler für die Nutzer gestaltet werden.

Großen Wert legt das Team von 99Bitcoins auf Multimedia-Inhalte, da sie gegenüber den klassischen Textbüchern einige entscheidende Vorteile bieten. Denn mithilfe von Audio und Video werden unterschiedliche Sinne angesprochen, was wiederum das Engagement und Lerntempo steigert.

Die Bildungsplattform von 99Bitcoins soll auf dem aktuellen Angebot aufbauen. Dabei sind Kurse für alle wichtigen Themenbereiche des Web3 geplant. Diese beinhalten Blockchains, Kryptowährungen, Anleitungen, Strategien sowie Handelssignale und mehr.

Aufgrund der soliden Basis und des vielversprechenden Konzeptes halten einige Kryptoexperten 99Bitcoin für einen chancenreichen Coin, welcher bald einen Kursanstieg von 10x verzeichnen könnte.

Alles über die Erfolgshistorie und Ziele von 99Bitcoins

Gegründet wurde das Projekt 99Bitcoins im Jahr 2013. Zu dieser Zeit gab es noch nicht einmal Ethereum, das erst zwei Jahre später gestartet wurde. Stattdessen hat Bitcoin angefangen eine gewisse Bekanntheit zu erreichen.

Da es sich bei den Gründern von 99Bitcoins schon immer um Menschen gehandelt hat, welche die finanzielle Freiheit sehr schätzen und auch Erfahrungen darin hatten, wie man andere in den Kryptospace bringen kann, wurde die Bildungsplattform damals noch unter dem Namen BitcoinWithPayPal.com ins Leben gerufen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Projekt den Namen einer anderen Firma enthielt und dies eine wenig positive Resonanz ausgelöst hatte, entschloss sich das Team dazu, dass sie ihren Namen auf 99Bitcoins ändern.

Mit einer so langen Historie nimmt die Bildungsplattform von 99Bitcoins als ein Pionier eine gewisse Vorreiterrolle ein. Die Umstellung auf ein eigenes Web3-Ökosystem schien dabei als eine logische Konsequenz zu folgen.

Zu Beginn wird der Coin des Projekts als ERC-20-Token herausgegeben. Allerdings soll dieser dann im Verlauf der Entwicklung auf den auf der Blockchain von Bitcoin betriebenen BRC-20-Token umgestellt werden.

Die dafür verwendeten Inscriptions nutzen den freien Platz im Bitcoin-Protokoll, um in diesem Code für fungible Token zu speichern. Zu einigen der bekanntesten neuen Projekte in diesem Bereich zählen die Coins ORDI und SATs, welche in den vergangenen sieben Tagen um 9 und 12 % gestiegen sind. Alle BRC-20-Token kommen aktuell auf eine Bewertung von 2 Mrd. USD.

Mit Zunahme der Industrialisierung der größten und populärsten Blockchain, welche schon als Renaissance der Bitcoin-Blockchain bezeichnet wird, startet 99Bitcoins zu einem der besten Augenblicke.

99Bitcoins veranstaltet Give-away für größere Reichweite

Mit besonderen Marketingaktionen können Kryptoprojekte von einer Zunahme der Reichweite und Nachfrage profitieren. Deswegen hat sich das Team von 99Bitcoins dazu entscheiden, dass sie eine Give-away-Aktion starten.

Zugelassen für den AirDrop werden frühe Unterstützer, welche den Anweisungen auf der Website gefolgt sind. Dort werden ihnen die genauen Punkte für die Berechtigung aufzeigt, um einen Anteil der 99.999 $ in BTC gewinnen zu können. Von den Teilnehmern erhalten 99 einen Gewinn von 9.999 USD, sofern sie sich zuvor über das Folgen, Retweeten und die Anmeldung auf der Website qualifiziert haben.

Das Team von 99Bitcoins arbeitet unentwegt daran, sein Vermächtnis fortzusetzen. Denn sie wollen andere unter anderem über die Vorteile Bitcoin und anderen Kryptowährungen aufklären. Dafür stellen sie Bildung, hilfreiche Ressourcen und nun eine Web3-Bildungsplattform mit Lernanreizen bereit.

Insbesondere mit Fortschreiten der Mainstream-Adaption der Kryptowährungen bietet die originelle Lernplattform von 99Bitcoins eine besonders vielversprechende Chance, da sie den durch die Schule verlorenen Spaß am Lernen wiederbeleben und Menschen wieder neu-gierig machen kann. Gekauft werden können die Coins derzeit auf der offiziellen Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.