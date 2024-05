Freiburg (ots) -



Üblicherweise verursachen solche Fälle Aufregung außerhalb der AfD, während sich in der Partei die Reihen schließen. Im Fall des Europawahl-Spitzenkandidaten ist das jetzt anders: Nach dessen SS-Relativierung geht die Parteiführung auf maximale Distanz zu Maximilian Krah. Der Inhalt des Gesagten kann der Grund kaum sein, zu verbreitet ist die Vogelschiss-Theorie, zu beliebt der Höcke'sche NS-Sprech in der Partei. Diesmal aber kam die Kritik nicht nur von deutschen "Systemparteien". Vielmehr waren es französische Rechtspopulisten, die Krah und der AfD die Tür wiesen, gefolgt von ihren italienischen Kollegen um Matteo Salvini. (...). Wer selbst den Le Pens und Salvinis zu radikal ist, der kann sich in deutschen Wahlkämpfen schlecht ein bürgerliches Mäntelchen umhängen. https://www.mehr.bz/khs144o



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5785009

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken