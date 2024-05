Die US-Börsen sind am heutigen Mittwoch nach Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinsentscheidung der Notenbank Fed etwas unter Druck geraten. Der US-Leitindex Dow Jones verlor am Ende 0,5 Prozent auf 39.671,04 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab 0,3 Prozent auf 5.307,01 Zähler nach. Und der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,1 Prozent im Minus bei 18.705,20 Punkten.Wie aus dem Protokoll zur letzten Zinsentscheidung der Fed hervorgeht, signalisierte die Notenbank ein Festhalten an ...

