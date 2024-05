Gold, seit Jahrhunderten ein Symbol für Reichtum und Macht, findet in Afrika eine besonders reiche Vergangenheit sowie eine vielversprechende Zukunft. Der Kontinent, gesegnet mit immensen Bodenschätzen, steht im Zentrum der globalen Goldförderung, einer Industrie, die nicht nur die Wirtschaft antreibt, sondern auch die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst.Die Geschichte der Goldförderung in Afrika reicht weit zurück. Schon vor Jahrhunderten erkannten lokale Gemeinschaften den Wert des glänzenden Metalls, das in zahlreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...