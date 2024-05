Memecoin Pepe erzielt ATH und steigt 765 % innerhalb von 12 Monaten

Während einige Analysten den Memecoin Pepe schon für tot erklärt haben, konnte dieser sinnlose Coin heute ein neues Allzeithoch verzeichnen. Warum sich die Investoren so auf Pepe gestürzt haben und wie er sich zuletzt entwickelt hat, wird im folgenden Beitrag näher analysiert.

Pepe erreicht mit neuem Allzeithoch ein Kursplus von 134.622.542 %

Der am 14. April 2023 mit einem Preis von 0,00000000001060 USD gestartet Memecoin Pepe konnte bis zu seinem neuen Allzeithoch heute von 0,00001427 USD um erstaunliche 134.622.542 % steigen.

Mit einem so hohen Kursplus hätten Sie vor der ersten Listung von Pepe nur einen minimalen Betrag von 0,7424 USD investieren müssen, um sich heute zum Kreis der Millionäre zählen zu können. Hätten Sie hingegen sogar 1.000 USD investiert, dann wären sie mit rund 1,35 Mrd. USD sogar ein Milliardär.

Bereits am gestrigen Tag konnte Pepe den wichtigen Widerstand von 0,00001082 USD überwinden und damit ein neues Allzeithoch verzeichnen. Am heutigen Tage wurde auf dem Momentum aufgebaut und sogar noch einmal ein höheres Hoch ausgebildet.

Jetzt in innovativen Memecoin investieren!

Zurückzuführen war der gestiegene Optimismus der Investoren seit dem 20. Mai vorwiegend auf den Tweet des Bloomberg-Senior-ETF-Analysten Eric Balchunas. Dieser teilte die Einschätzung von ihm und seinem Kollegen bezüglich der Chance der Genehmigung eines Ethereum-ETFs zu den nächstmöglichen Terminen am 23. und 24. Mai. Diese wurde nun von 25 auf 75 % angehoben.

Zurückzuführen sei dies auf die politische Relevanz und die Aufforderung der SEC, dass die Antragsteller der ETH-ETFs sich mit der Einreichung ihrer 19b-4-Formuale beeilen sollen. Bei ihnen handelt es sich um einen wichtigen Schritt für die Zulassung. Somit scheint die SEC von einer eher passiven in eine drängende Haltung gewechselt zu haben.

Die Investoren erwarten jetzt, wie auch bei der Zulassung der Bitcoin-ETFs, mit einer Zunahme der Nachfrage und Kurse. Denn durch die leichtere und komplikationsfreiere Investitionsmöglichkeit der Krypto-ETFs sind immer mehr institutionelle Investoren in den Markt eingetreten.

Da es sich bei Memecoins um den volatilsten Kryptosektor von allen handelt, verzeichnen sie in einem Bullenmarkt tendenziell auch die höchsten Kursanstiege. Dies lässt sich nun an der Kursentwicklung von Pepe erkennen, welcher allein in den vergangen drei Tagen um mehr als 58 % im Preis zulegte.

Jetzt neuartigen Memecoin frühzeitig entdecken!

Pepe verteidigt seinen Rang unter den Memecoins

Obwohl Pepe schon im letzten Jahr gestartet wurde und selbst für einen Memecoin nicht besonders viel mehr als sein Kurssteigerungspotenzial sowie gelegentlich ein paar lustige Memes zu bieten hat, konnte er sich eisern an der Spitze des Memetoken-Sektors halten.

Der Grund für den Erfolg des Ethereum-Memecoins ist primär auf seinen hohen memetischen Wert zurückzuführen. Denn Pepe hat sich nicht nur im Internet als eines der beliebtesten Memes etabliert, sondern ist auch im Kryptospace eine Kultfigur.

So ziert sein Antlitz, neben dem der Shiba Inus, Tweets und weiter Werbematerialien anderer Projekte. All dies hat das Branding von Pepe weiter vorangetrieben, was ihm zu seiner hohen Viralität verholfen hat.

Aktuell notiert Pepe mit einer Marktkapitalisierung von 5,63 Mrd. USD auf Platz 3 der Memecoins sowie sogar auf Rang 21 der größten Kryptowährungen. Beim täglichen Handelsvolumen hat Pepe heute sogar den 6 Platz erreicht, was auf ein besonders hohes Interesse hinweist.

Trotz seines geringen Nutzens hat Pepe ein paar Erfolge verbuchen können. Erst am heutigen Tage kam eine neue Partnerschaft mit Nexo hinzu, einem der führenden Krypto-Lending-Anbieter, welcher auch noch weitere DeFi-Dienste offeriert.

Jetzt in gefragten Memecoin-Presale investieren!

https://x.com/Nexo/status/1793206531694985442

Ebenso beschäftigt sich das Team von Pepe damit, durch Marketingkampagnen weiterhin für Aufmerksamkeit zu sorgen. So wurde in Zusammenarbeit mit crypto.com eine Kampagne gestartet, bei welcher UFC 303 Tickets und ein Preispool verlost werden.

Ein weiterer Faktor, welcher sich unterstützend auf den Kursverlauf ausgewirkt haben kann, ist das Motto von Pepe: Make Memecoins Great Again (MMGA). Denn dieses ist eine Anspielung auf den Wahlslogan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der mit seinem Make America Great Again (MAGA) berühmt geworden ist.

Aufgrund der Zusammenarbeit von Trump mit der Krypto-Community beim nächsten Kryptogesetz und der Aktualität des Wahlkampfes konnten einige politische und patriotische Memecoins bedeutende Kursanstiege verzeichnen.

Jetzt in patriotischen Memecoin investieren!

https://x.com/pepecoineth/status/1788381013829460297

Patriotische Memecoin Sealana bietet einmalige Chance

Aufbauend auf dem Hype um die patriotischen Memecoins wie MAGA, Super Trump, America, Patton und vielen weiteren, wurde nun der neue Solana-Memetoken Sealana gestartet. Er nimmt den Ernst wieder etwas aus dem Sektor und reichert als Parodie-Memecoin den Sektor mit seinem besonderen Humoran.

Er hat einen patriotischen Redneck-Seehund als Maskottchen gewählt. Dieser ist in Anlehnung an den aus der populären Serie South Park stammenden Gamer Guy entstanden. Allerdings wurde er auf den Memecoin-Markt angepasst.

So wohnt der Seehund Sealana im Keller seiner Mutter, von wo aus er den ganzen Tag an seinem Computer die fast sekündlich neu entstehenden Memetoken überwacht. Dabei hofft er den nächsten Pepe zu finden, welcher ihm eine Rendite von mehr als 100.000.000 % einbringt.

Jetzt mehr über Sealana erfahren!

In seinem Eifer hat er jedoch keine Zeit mehr, um für eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu sorgen. Stattdessen stopft er sich nur noch Thunfischkonserven in sich hinein und findet auch keinerlei Zeit, um sein Zimmer aufzuräumen.

Das Konzept von Sealana ist relativ simple. Investoren können den Seehund im Vorverkauf nun mit SOL-Token mästen. Zum Dank sendet er ihnen zum Zeitpunkt des AirDrops die entsprechende Menge SEAL-Coins an ihre Solana-Wallet.

Erworben werden können die Memecoins von Sealana zu einem linearen Preis in Höhe von 0,022 USD. Dies ermöglicht allen Vorverkaufsinvestoren dasselbe Kurssteigerungspotenzial bei der ersten Listung an einer Kryptobörse.

Mit seinem innovativen und lustigen Konzept sowie dem fair gestalten Vorverkauf konnte der Seehund Sealana schon einige Kameraden finden und über 2,4 Mio. USD erzielen. Aufgrund der Aktualität des Wahlkampfes besteht eine gute Chance, dass $SEAL wie auch andere politische Memecoins bei aktuellen Nachrichten explodiert.

Jetzt in Sealana investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.