Ethereum Kurs steigt gen 4.000 Dollar - Entscheidung durch SEC über Spot-ETF erwartet

Mit zwischenzeitlich rund 3.800 Dollar tritt Ether (ETH) vor einer mit Spannung erwarteten Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht SEC erwartungsgemäß auf der Stelle. Am Markt herrscht die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Binnen weniger Monate steht die Krypto-Branche womöglich abermals vor einer der wichtigsten Entscheidung in ihrer Geschichte. Im positiven Kielwasser des Ether Kurses konnten zuletzt auch Werte aus den ersten, zweiten und dritten Reihen verstärkt profitieren. Hoffen auf Grünes Licht durch US-Aufsichtsbehörde Securities Exchange and Commission Spekulationen um die Zulassung eines Ether-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission haben den Kursen in den vergangenen Tagen deutlich Auftrieb verliehen. Trotz berechtigter Zweifel an einer tatsächlichen Zulassung scheint der Markt derzeit auf ein grünes Licht durch US-SEC zu setzen. Über einen Antrag eines ETF-Anbieters müsse die Behörde bis zum 23. Mai entscheiden, heißt es laut der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine Lancierung der ETF-Anlagevehikel durch die SEC dürfte für den Großteil der Beteiligten überraschend kommen, zumal bereits zu Beginn des Jahres das Pendant auf Grundlage von Bitcoin lanciert wurde.

Eine Zulassung wäre jedoch ein weiterer wichtiger Meilenstein. Eine Absage der SEC dürfte zu euphorische Spekulanten abermals auf dem falschen Fuß erwischen und offenlegen, dass die US-Börsenaufsicht offensichtlich nichts überstürzen möchte. Das Motto der SEC könnte jedoch in diesem Fall weiterhin lauten: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben."

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

