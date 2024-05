© Foto: Kyodo - picture alliance



Mit einem Billigauto, das in China weniger als 10.000 Euro kostet, will BYD den europäischen E-Auto-Markt aufmischen. Die Konkurrenz wird nervös.Der chinesische Autokonzern BYD, der kürzlich Tesla als weltweit größten Elektrofahrzeughersteller überholt hat, verstärkt den Wettbewerb in Europa mit der geplanten Einführung ihres neuen Modells, dem Seagull-Hatchback. Das Fahrzeug, das in China für umgerechnet weniger als 10.000 Euro verkauft wird, soll nächstes Jahr mit Premiumfunktionen wie einem drehbaren Touchscreen und drahtlosem Telefonladen auf den europäischen Markt kommen und wird voraussichtlich für unter 20.000 Euro angeboten. Diese aggressive Preisgestaltung setzt etablierte …