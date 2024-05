DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Mai

=== 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 4Q 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die ersten vier Monate *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/National Grid plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten April *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 45,9 zuvor: 45,3 *** 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pk zur Konjunkturumfrage Frühsommer 2024, Berlin *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 43,0 zuvor: 42,5 *** 10:00 DE/Brenntag SE, HV *** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV *** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 10:00 DE/Klöckner & Co SE, HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,1 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,1 *** 11:00 EU/EZB-Indikator für ausgehandelte Löhne, 1. Quartal 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Staatsakt zum 75-jährigen Jahrestag des Grundgesetzes, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,0 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai PROGNOSE: -14,1 zuvor: -14,7 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +8,8% gg Vm *** - IT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an G7-Finanzministertreffen, Stresa ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

