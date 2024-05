Bisher blieb die Aktie unter ihren Möglichkeiten zurück, ist aber mit einem einstelligen KGV (9) reif für die nächste Rally. In Kürze startet die Volumenproduktion für vollvernetzte und intelligente Ladestationen für E-Autos aus einem mindestens 200 Mio. € schweren Auftrag in Zusammenarbeit mit der im März übernommenen Katek. Auftraggeber ist wohl VW. Hier hat KONTRON Gelegenheit, die versprochenen Synergien und damit die Margen zu heben. Die intelligenten Ladesäulen ermöglichen flexible Ladetarife und damit ein Lademanagement, dass es für den Kunden so günstig wie möglich wird. Im Bereich IoT arbeitet man zudem an weiteren Kooperationen. Der gute Newsflow dürfte also anhalten. Wir sehen den FB-Musterdepotwert perspektivisch mindestens 50 % höher.



