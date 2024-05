© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk



Die Aktien des amerikanischen Spielehändlers GameStop vollzogen in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt. Wie ist das Unternehmen fundamental aufgestellt?GameStop-Aktien sorgten in den vergangenen Wochen wieder für Aufsehen. Nachdem sie vom Hoch im Jahr 2021 bei 86,88 US-Dollar um 88,5 Prozent auf nur noch 10,01 US-Dollar gefallen waren, stiegen sie im April und Mai 2024 plötzlich wieder um mehr als 387 Prozent. Aktuell haben sie von diesem lokalen Hoch bereits wieder 54,6 Prozent verloren (22.05.2024). Sind derart starke Kursschwankungen normal und wie viel ist GameStop heute tatsächlich wert? Gamestop-Achterbahnfahrt Grundsätzlich deutet eine sehr hohe Volatilität an der Börse meist auf …