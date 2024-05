MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat zum Jahresstart kräftig zugelegt. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp zwölf Prozent auf fast 409 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) wuchs um 36 Prozent auf gut 92 Millionen Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Überschuss sprang auch dank höherer Erträge aus Finanzbeteiligungen sogar um 60 Prozent auf 67,5 Millionen Euro in die Höhe.

Vor allem der Erlös aus dem Ticketabsatz legte kräftig zu. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg sieht den Konzern damit auf dem Weg zu seinem Ziel, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn im laufenden Jahr moderat zu steigern./stw/stk