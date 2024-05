TEMPE, Ariz. & SAN JOSE, Calif. - Ein führendes Unternehmen im Bereich der Orthodontie hat wichtige personelle Veränderungen bekannt gegeben, darunter die Ernennung eines neuen Executive Vice President für die direkt fabrizierende Fertigungsplattform sowie eine Umstrukturierung in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Diese Umstellungen zielen darauf ab, die Führungsposition des Unternehmens in der 3D-Drucktechnologie weiter auszubauen und innovative Produkte wie beispielsweise Invisalign Gaumenexpander und zukünftige kieferorthopädische Geräte zu entwickeln. Die langjährige Expertise des bisherigen Verantwortlichen für globale Operationen wird nun auf die Skalierung der neuartigen Fertigungsplattform fokussiert, während in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bahnbrechende 3D-Drucktechnologien vorangetrieben werden. In einer weiteren leitenden Position wird eine end-to-end Organisation für globale Behandlungsplanung und klinische [...]

Hier weiterlesen