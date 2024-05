Nasdaq Helsinki Ltd: HKSCAN PLC: CHANGE OF COMPANY NAME, TRADING, AND ISSUER CODES

EXCHANGE NOTICE 23 MAY 2024 SHARES HKSCAN PLC: CHANGE OF COMPANY NAME, TRADING, AND ISSUER CODES The change of HKScan Plc's name to HKFoods Plc will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 27 May 2024. At the same time company's trading code HKSAV will be changed to HKFOODS and issuer code will be changed from HKSAV to HKFOOD. Company's name is HKFoods Oyj in Finnish and HKFoods Abp in Swedish. Updated identifiers New company name: HKFoods Plc New trading code: HKFOODS New issuer code: HKFOOD ISIN code: FI0009006308 Order book ID: 24273 Presuming that the new company name will be entered into the Trade Register on 24 May 2024. Nasdaq Helsinki Listing Services ********************** TIEDOTE 23.5.2024 OSAKKEET HKSCAN OYJ: YHTIÖN NIMEN-, KAUPANKÄYNTI- JA LIIKKEESEENLASKIJATUNNUKSEN MUUTOS HKScan Oyj:n nimenmuutos HKFoods Oyj:ksi tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 27.5.2024 alkaen. Samalla tulee voimaan yhtiön kaupankäyntitunnuksen muutos HKSAV:sta HKFOODS:iksi ja liikkeeseenlaskijatunnuksen muutos HKSAV:sta HKFOOD:iksi. Yhtiön nimi on englanniksi HKFoods Plc ja ruotsiksi HKFoods Abp. Uudet perustiedot: Yhtiön uusi nimi: HKFoods Oyj Uusi kaupankäyntitunnus HKFOODS Uusi liikkeeseenlaskijatunnus: HKFOOD ISIN-koodi FI0009006308 Order book id: 24273 Edellyttäen, että uusi toiminimi merkitään kaupparekisteriin 24.5.2024. Nasdaq Helsinki Listing Services