Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im letzten Drittel des Monats stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindices zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt hätten heute bereits die Werte in Japan gegeben. Im Vormittagsverlauf sei es u.a. in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich soweit. Hierzulande seien die Indikationen vonseiten der ZEW- und der sentix-Umfrage positiv. Die Befragten bei den Einkaufsmanagerindices würden sich aber deutlich von den zuvor Genannten unterscheiden. Auch würden dabei keine Erwartungen abgefragt, sondern monatliche Veränderungen in verschiedenen Kategorien wie Produktion, Aufträge und Beschäftigung. Dennoch habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die unterschiedlichen Stimmungsindikatoren ähnliche Verläufe aufweisen würden. ...

