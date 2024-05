Seit Mitte März dieses Jahres ist der "reconcept Green Bond III 2024/30" (ISIN: DE000A382897) auf dem Markt. Die neue sechsjährige Unternehmensanleihe der reconcept Gruppe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,75 % verzinst. Derzeit kann die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Karsten Reetz, Geschäftsführer von reconcept, erklärt im Anleihen Finder Interview warum sich grüne Anleihen die Unternehmensgruppe bewährt haben und wofür die Mittel konkret verwendet werden sollen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Reetz, reconcept bietet seit einigen Wochen den reconcept Green Bond III an. Wofür sollen die Mittel aus dem neuen Bond konkret genutzt werden? Wo haben Sie gegenwärtig Investitionsbedarf?

Karsten Reetz: Wir forcieren mit Hilfe des Green Bond III vor allem unsere erfolgreichen Projektentwicklungsaktivitäten. Unsere Investitionen fließen dabei in den Ausbau unserer Photovoltaik- und Windenergieprojekte in Deutschland, in die Weiterentwicklung unserer Projekt-Pipeline in Finnland sowie in die Akquisitionen von Wind- und Photovoltaik-Projekten in Kanada. Im Bereich Photovoltaik fokussieren wir uns dabei auf Solarparks, also Freiflächenanlagen. Darüber hinaus dient der Green Bond III der Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe bzw. der Refinanzierung.

Anleihen Finder: Wie sollen die Anleihemittel innerhalb der reconcept Gruppe verteilt werden?

Karsten Reetz: Mit Blick auf den Ausbau unserer Unternehmensgruppe konzentrieren uns weiterhin auf unsere drei Kernmärkte Deutschland, Finnland und Kanada. Dort sind wir bereits seit mehreren Jahren mit eigenen Teams bzw. über Tochtergesellschaften erfolgreich aktiv. Die dadurch gewachsenen Kontakte und die lokale Expertise sichern den Erfolg unserer Projekte und unser weiteres Wachstum ab.

Anleihen Finder: Sie setzen erneut auf den Finanzierungsbaustein "Anleihe" - wie sieht Ihre Leistungsbilanz bislang aus und wie hoch ist aktuell das ausstehende Anleihevolumen sowie die jährlich zu leistenden Zinszahlungen von reconcept?

Karsten Reetz: Börsennotierte grüne Anleihen haben sich für uns als Finanzierungsbaustein erfolgreich bewährt. Wir haben uns damit nicht nur den strategisch wichtigen Zugang zum Kapitalmarkt über die Börse erschlossen, sondern gleichzeitig auch unsere Bekanntheit erhöht, neue Investorengruppen ...

