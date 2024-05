Georg Schmitz ist seit Monatsbeginn neuer Geschäftsführer der zeitsprung GmbH und ergänzt damit Sasha Justmann im Geschäftsführungsteam. Das Unternehmen will so die Strategie des nachhaltigen Wachstums weiterverfolgen und die vertriebliche Ausrichtung stärken. Mit Wirkung zum 01.05.2024 wurde Georg Schmitz in die Geschäftsführung der zeitsprung GmbH berufen. Gemeinsam mit Sasha Justmann soll er den eingeschlagenen Wachstumskurs weiterverfolgen. Schmitz wird die Themen Vertrieb, Kunden und Produkte ...

