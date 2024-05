Bitcoin News: ETF Inflows ziehen an, Death Cross gibt Richtung vor

Die Bitcoin-Community erlebt derzeit eine spannende Phase. Der Preis des Tokens hält sich um die Marke von 69.000 US-Dollar, während die ETF-Märkte mächtig in Bewegung geraten. Besonders BlackRock zieht mit seinem Bitcoin ETF IBIT alle Blicke auf sich. Acht Tage in Folge verzeichnete dieser ETF massive Zuflüsse, die sich auf beeindruckende 154 Millionen US-Dollar summierten.

Bitcoin ETF Flows, Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

Im Kontrast dazu steht Grayscale's ETF GBTC, der zuletzt mit Abflüssen zu kämpfen hatte, allein am Mittwoch flossen 16,1 Millionen US-Dollar ab. BlackRock hingegen strich am gleichen Tag Zuflüsse von fast 92 Millionen US-Dollar ein. Auch Fidelity's ETF FBTC konnte glänzen und verbuchte Zuflüsse von rund 74,6 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklungen lassen BlackRock kurz davor stehen, Grayscale als größten Bitcoin-ETF zu überholen.

Während die Diskussionen um die Zulassung von Ethereum ETFs weiterhin die Gemüter erhitzen, bleibt der Fokus der institutionellen Anleger klar auf Bitcoin gerichtet. Insgesamt haben die Bitcoin-ETFs weltweit bisher über 850.000 BTC angesammelt und rücken der Millionengrenze immer näher.

Death Cross gebildet

Ein weiteres heißes Thema ist der "Death Cross", ein technisches Signal, das oft als Vorbote für Kursänderungen gilt. Dieses Muster tritt auf, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von oben nach unten kreuzt. In der Vergangenheit hat der "Death Cross" häufig eine Trendwende signalisiert und könnte auch diesmal Hinweise auf die zukünftige Preisentwicklung geben.

USDT Market Cap mit SMA, Qulle: www.tradingview.com

Erstmals hat der Stablecoin USDT im Market Cap einen Death Cross zwischen dem 20-Tage-EMA und dem 200-Tage-EMA gebildet. Zusätzlich hat das Market Cap von USDT in den letzten 12 Monaten ein Wachstum von 83 Milliarden auf 113 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Auch USDC, ein weiterer bedeutender Stablecoin, hat im vergangenen Jahr beachtliche Zuwächse erlebt. Das Market Cap von USDC ist von 24,5 Milliarden auf fast 30 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Bitcoin Dominanz spitzt sich zu

Ein weiterer Indikator für einen möglichen Umschwung ist die Bitcoin-Dominanz. Das aufsteigende Keilmuster in der Bitcoin-Dominanz könnte nach unten durchbrochen werden, was viele als bearisches Signal deuten. Doch tatsächlich zeigt dieses Muster nur das Verhältnis, wie viel Kapital in Bitcoin im Vergleich zu den Altcoins investiert wird.

Das bedeutet, dass der Bitcoin-Kurs zwar weiter steigen kann, aber die Altcoins könnten noch stärker zulegen, da mehr Kapital in diese fließt. Sollte sich dieses Muster bewahrheiten, könnte dies eher ein Zeichen für eine aufkommende Altcoin-Saison sein, wie sie von vielen vorhergesagt wird.

Bitcoin Dominanz, Quelle: www.tradingview.com

Wer tiefer in die Chartanalyse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen einsteigen möchte, sollte einen Blick auf die Plattform 99Bitcoins werfen. Dort kann man nicht nur mehr über Bitcoin, Krypto und Chartanalyse lernen, sondern auch in einen Krypto-Token investieren, der im Bullrun gute Chancen hat.

Große Community, viele Lerninhalte: www.pesale.99bitcoins.com

99Bitcoins Token: Ein innovativer Weg, Wissen und Vermögen zu verbinden

Der 99Bitcoins Token bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Welt der Kryptowährungen durch Bildung und Investition zu verbinden. Entwickelt von 99Bitcoins, einer angesehenen Plattform für Krypto-Bildung, kombiniert dieser Token das Lernen über Kryptowährungen mit finanziellen Anreizen.

Durch das "Learn to Earn"-Konzept von 99Bitcoins erhalten Nutzer Tokens als Belohnung für das Absolvieren von Kursen und Lernmodulen. Diese Struktur fördert nicht nur das Engagement der Lernenden, sondern ermöglicht es ihnen auch, direkt von ihrem Wissenserwerb zu profitieren. Der 99Bitcoins Token belohnt Lernfortschritte und bietet gleichzeitig eine Investitionsmöglichkeit.

Investitionspotenzial

Der 99Bitcoins Token stellt auch eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar. In Zeiten eines Bullruns könnte der Wert der Tokens erheblich steigen, was frühe Investoren belohnen würde. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, Wissen zu erwerben und gleichzeitig in eine potenziell wertvolle digitale Währung zu investieren.

Die Plattform von 99Bitcoins fördert den Aufbau einer unterstützenden Gemeinschaft. Nutzer können sich in Foren und Gruppen austauschen, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Diese Interaktionen stärken das Vertrauen und die Zusammenarbeit innerhalb der Krypto-Community und bieten einen sicheren Raum für den Austausch von Wissen und Erfahrungen.

99Bitcoins bietet eine breite Palette an Bildungsinhalten, von den Grundlagen des Bitcoin-Minings bis hin zu fortgeschrittenen Chartanalysen und tiefgehenden Erklärungen zu Blockchain-Technologien. Der 99Bitcoins Token ist in diese Lernplattform integriert und bietet den Nutzern zusätzliche Anreize, sich aktiv weiterzubilden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.