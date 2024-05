Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleger waren gestern vor der Veröffentlichung der US-Notenbankprotokolle um 20:00 Uhr (MESZ) unruhig, so die Analysten der Nord LB.FED habe enttäuscht. Das FED-Protokoll habe nämlich keine neuen Informationen hinsichtlich der Zinswende beinhaltet.Glaube man dem gestern veröffentlichten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank (Buba), so werde die Inflation in Deutschland im Mai wieder steigen. Auch für die nächsten Monate gebe es noch keine Entwarnung. Antizipiert würden sogar stärkere Schwankungen über dem 2%-Level. Ursachen hierfür sehe die Buba bei dem in letzter Zeit sehr starken Lohnwachstum sowie statistischen Effekten im öffentlichen Personennahverkehr (Einführung des Deutschlandlandtickets im Mai 2023). Überdies sollten im Jahresverlauf noch Basiseffekte bei den Energiepreisen schlagend werden. Zuletzt habe sich die die deutsche Inflationsrate (im April) auf einem Tableau von 2,2% einpendeln können. ...

