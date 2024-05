© Foto: picture alliance / Westend61 | Andrew Brookes



Aktien von Impfstoff-Herstellern sind am Mittwoch stark angestiegen, nachdem in den USA und Australien neue Fälle von Vogelgrippe beim Menschen gemeldet wurden. Wie nachhaltig ist die Rallye?Die Aktien von CureVac kletterten am Mittwoch um 18,8 Prozent, während die Titel von Moderna um 13,7 Prozent haussierten und die American Depositary Receipts (ADRs) von BioNTech um 11,1 Prozent zulegten. In diesem Windschatten konnten auch die Titel von Novavax und Pfizer einstellige Gewinne verzeichnen. Wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) am Mittwoch mitteilten, wurde bei einem Mitarbeiter eines Milchviehbetriebs in Michigan ein neuer Fall von Vogelgrippe beim Menschen festgestellt …