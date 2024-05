EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2024: Ertragsseitig annähernd auf Vorjahresniveau bei einem leichten Umsatzrückgang



23.05.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2024: Ertragsseitig annähernd auf Vorjahresniveau bei einem leichten Umsatzrückgang Konzernumsatz in den ersten drei Monaten 2024 bei 54,0 Mio. Euro (-5,3 % gegenüber Vorjahresquartal)

EBIT in den ersten drei Monaten 2024 bei 5,0 Mio. Euro (Q1/2023: 5,2 Mio. Euro); EBIT-Marge 9,3 %

Prognose für 2024 bestätigt: Umsatz leicht über dem Niveau des Vorjahres; EBIT-Marge

in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % Schwandorf, 23. Mai 2024 - Die Nabaltec AG hat heute den Bericht zum ersten Quartal 2024 veröffentlicht und bestätigt darin die vorläufigen Zahlen der ersten drei Monate. Das Unternehmen erzielte demnach einen Gesamtumsatz von 54,0 Mio. Euro nach 57,0 Mio. Euro im Vergleichsquartal (-5,3 %). Beim operativen Ergebnis (EBIT) gelang es der Nabaltec, 5,0 Mio. Euro zu erzielen (Vorjahresquartal: 5,2 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) von 9,3 % entspricht. "Wir konnten mit einer EBIT-Marge auf Vorjahresniveau abermals unsere hohe Ergebnisqualität unter Beweis stellen - trotz des gegenüber dem Vorjahr etwas reduzierten Umsatzes. Mit dem erzielten Quartalsumsatz liegen wir aktuell auf einem guten Kurs, um unser Jahresziel zu erreichen", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. In beiden Produktsegmenten blieb der Umsatz konjunkturbedingt im ersten Quartal 2024 hinter dem des Vorjahresquartals zurück. Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" wurde in den ersten drei Monaten 2024 ein Umsatz von 38,7 Mio. Euro nach 40,1 Mio. Euro im Vergleichszeitraum erzielt, was einem Minus von 3,5 % entspricht. Die Absatzmengen im Produktbereich Böhmit stagnieren weiterhin, da die Impulse seitens der Industrie vor allem in Europa noch ausbleiben. Im Produktsegment "Spezialoxide" lag Nabaltec im ersten Quartal 2024 bei einem Umsatz in Höhe von 15,4 Mio. Euro nach 17,0 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die weiterhin anhaltende Schwäche der Stahlindustrie führte zu dieser deutlichen Reduktion von 9,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Nach den ersten drei Monaten 2024 lag der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit bei 31,7 Mio. Euro nach 11,2 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres. Veränderungen im Working Capital, insbesondere die Abnahme sonstiger Aktiva in Form von Festgeld in Höhe von 15 Mio. Euro, wirkten sich hier positiv aus. Der Mittelabfluss für Investitionen stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,9 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro. Schwerpunkte waren der Ausbau der Kapazitäten für Böhmit, die Prozessoptimierung am Standort Schwandorf sowie der Ausbau für viskositätsoptimierte Aluminiumhydroxide. "Auch wenn einzelne Zielbranchen, wie der Markt für Böhmit, noch von den fehlenden Impulsen aus der Industrie gehemmt sind, erwarten wir mittelfristig wieder eine höhere Dynamik und optimieren unsere Kapazitäten entsprechend. Mit den laufenden Investitionen schaffen wir die Voraussetzungen für die Potenziale der kommenden Jahre. Vor dem Hintergrund der noch langsamen Marktdynamik bleiben wir für das Jahr 2024 bei unserer eher konservativen Prognose", so Johannes Heckmann weiter. Die Nabaltec bestätigt die bisherige Prognose und rechnet auch weiter für das Jahr 2024 mit einem Konzernumsatz, der leicht über dem Niveau des Vorjahres 2023 (200,1 Mio. Euro) liegt. Ergebnisseitig erwartet Nabaltec eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %. Hinweis: Der Quartalsbericht Q1/2024 der Nabaltec AG steht ab dem 23. Mai 2024 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 28. Mai 2024 um 16:00 Uhr einen Round Table zum Thema Q1 Highlights and Deep Dive into Key Products durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu





23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com