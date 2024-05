Salzburg (ots) -Bessere Welt Info bietet Wählern mehr Infos zur EU-Wahl als der Wahl-O-Mat oder WahlSwiper!Am 9. Juni 2024 wird das Europaparlament in Deutschland und in Österreich neu gewählt und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?Bessere Welt Info bietet eine unabhängige Online-Ressource für unentschlossene Wähler mit über 1500 aktiv recherchierten, hilfreichen Links zur EU-Politik und zu den EU-Wahlen in Deutschland und Österreich.-> Wir bieten viel mehr als der Wahl-O-Mat oder WahlSwiperEgal ob Sie Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl-Themen, EU-Themen, Kandidaten Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl suchen:Hier finden Sie einen guten Überblick und mit 1500 Links alle wichtigen Informationen zur EU-Wahl:-> https://besserewelt.info/EUWahlBessere Welt Info ist eine zentrale Informationsquelle für die Gesellschaft. Ein Schwerpunkt liegt auf Förderung der Demokratie durch Infos rund um Wahlen. Näheres finden Sie unter "Über uns".Pressekontakt:Email: Norbert@besserewelt.infoHomepage: https://besserewelt.infoOriginal-Content von: Bessere Welt Info, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171976/5785228