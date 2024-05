Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe zur jüngsten Entwicklung von Gold- und Silberpreis. Der Goldpreis stieg in der vergangenen Handelswoche um 2% auf 2.415 USD an, womit ein neues Allzeithoch auf Basis von Tages- und Wochenschlusskursen erreicht wurde. Am Montag erreichte der Goldpreis dann im frühen asiatischen Handel ein neues Allzeithoch von 2.450 USD ...

