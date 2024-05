Bitcoin News: Traden oder Hodln? Indikator offenbart klaren Trend

In den letzten sieben Tagen steigt der Bitcoin um rund 5 Prozent, fällt aktuell wieder leicht unter 70.000 US-Dollar. Dennoch hat sich der Bitcoin Kurs solide oberhalb des Supports bei 67.000 US-Dollar stabilisiert. Die Ausgangslage wirkt konstruktiv. Erneut notiert der Bitcoin in Schlagweite zum Allzeithoch und die Gewinnmitnahmen weiteten sich bis dato nicht weiter aus. Nun dürfte es für die meisten Bitcoin-Halter aber gar nicht entscheidend sein, ob wir kurzfristig über 70.000 US-Dollar verharren oder noch einen kurzen Rücksetzer sehen. Denn Bitcoin ist eben auch ein langfristiges Investment - sechsstellige Kurse sind das fest erklärte Ziel. Nach Perma-Bullen wie Michael Saylor oder Cathie Wood dürfte es auch locker in den siebenstelligen Bereich gehen.

Doch sollten Anleger lieber Bitcoin traden oder hodln? Was macht die Masse und warum ist der folgende Indikator so bullisch?

Bitcoin holders are increasingly inclined to hold rather than sell. This suggests Bitcoin is now viewed more as a store of wealth than a trading asset. pic.twitter.com/E94enq4R4g - Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 21, 2024

Der hiesige Analyst Ki Young Ju hat erst kürzlich in einem Beitrag auf X darauf hingewiesen, dass Bitcoin-Inhaber zunehmend dazu neigen, ihre Bestände zu halten statt zu verkaufen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass Bitcoin zunehmend als Wertaufbewahrungsmittel und weniger als Handelsobjekt angesehen wird.

Der Indikator "BTC Holding Intensity" misst dabei grundsätzlich diese Tendenz und zeigt, wie stark Investoren an ihren Bitcoin festhalten. Eine hohe Holding Intensity bedeutet, dass weniger Bitcoins auf dem Markt verfügbar sind, was den Verkaufsdruck reduziert und potenziell zu Preissteigerungen führen kann. Dieser Wandel in der Wahrnehmung unterstützt die These, dass Bitcoin als digitales Gold fungiert und langfristige Wertstabilität bietet.

Bitcoin: Trading vs. Hodln

Das Trading von Bitcoin beschreibt den aktiven Kauf und Verkauf der Kryptowährung, um von Preisbewegungen zu profitieren. Trader analysieren Markttrends und nutzen kurzfristige Schwankungen, um Gewinne zu erzielen. Sie können auf verschiedenen Plattformen handeln, oft unter Einsatz von Hebelwirkung, um ihre Positionen zu verstärken. Auch die Zeitintervalle unterscheiden sich, dennoch ist das Trading aktiver.

Das Hodln von Bitcoin bezieht sich auf das langfristige Halten der Kryptowährung, unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen. Hodler glauben an den langfristigen Wert und das Potenzial von Bitcoin, oft als Absicherung gegen Inflation oder als zukünftige Währung. Diese sind weniger von täglichen Schwankungen betroffen und konzentrieren sich auf den langfristigen Anstieg des Bitcoin-Werts.

Der Hauptunterschied zwischen Trading und Hodln liegt im Anlagehorizont und der Strategie: Trading ist kurzfristig und spekulativ, während Hodln langfristig und wertorientiert ist. Trader benötigen aktive Marktbeobachtung, während Hodler Geduld und Vertrauen in die langfristige Entwicklung von Bitcoin haben. Doch auch die Implikationen für Analysten unterscheiden sich.

Eine verstärkte Präferenz für Hodln führt tendenziell zu Kurssteigerungen, da das handelbare Angebot knapper wird und der Verkaufsdruck sinkt. Dies kann zu einer potenziellen Aufwärtsbewegung führen, da weniger Bitcoins auf dem Markt verfügbar sind. Im Gegensatz dazu profitieren Trader sowohl von steigenden (Long) als auch von fallenden (Short) Kursen, indem sie auf kurzfristige Marktbewegungen setzen. Hodln unterstützt langfristiges Wachstum, während Trading kurzfristige Gewinne ermöglicht. Für Letztgenanntes braucht es aber eben keine steigenden Kurse.

