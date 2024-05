Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben in den vergangenen Jahren verstärkt auf Ersatzteile aus dem 3D-Drucker gesetzt. Über 40.000 3D-gedruckte Bauteile sind bereits im Einsatz. Warum das gut ist. Häuser, Möbel, Prothesen, Bauteile und menschliches Gewebe -Â es gibt vieles, was per 3D-Druck gefertigt werden kann. Probleme in der Lieferkette hatten im Jahr 2022 etwa DB Schenker, die Logistiksparte der Deutschen Bahn, vermehrt zu Ersatzteillieferungen ...

