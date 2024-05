EQS-Media / 23.05.2024 / 10:56 CET/CEST

Glasfaser-Rennstrecken für mehr als 100 Standorte mit ihren über 180 Markenrepräsentanzen

Mehr Dynamik bei weniger Ressourcenverbrauch durch neuartige uCPE

Höchste Sicherheitsansprüche dank innovativer Lösung

Düsseldorf, Berlin, 23. Mai 2024 Die Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH), Deutschlands größte Automobilhandelsgruppe, schaltet bei der Digitalisierung ihrer gesamten Kommunikation in den nächsten Gang. Die nötigen »PS« liefert die ecotel communication ag.



Mit einer innovativen Strategie, tiefer Kenntnis der Automobilbranche und einem beeindruckenden Drive des gesamten Teams gewann der Düsseldorfer Qualitätsanbieter für Telekommunikation die Bieter-Rallye und ließ von Runde zu Runde den Wettbewerb hinter sich.



ecotel hebt die Standortvernetzung der VGRD mit modernsten Datenrennstrecken auf ein neues Level. Noch im Jahr 2024 werden alle Standorte der VGRD mit ihren über 180 Markenrepräsentanzen von einem leistungsstarken SD-WAN-Netzwerk inklusive modernster Sicherheitsvorkehrungen profitieren. Die Transformationsphase wird durch ecotel gesteuert und sorgt für einen reibungslosen Transit von der alten zur neuen Technologie. Dazu übernimmt ecotel mit der Vertragsunterzeichnung das gesamte Carrier-Management.



CPE der nächsten Generation: für mehr Dynamik und weniger Ressourcenverbrauch



Als einer der ersten Anbieter in Deutschland nutzt ecotel eine neuartige uCPE (universal Customer Premises Equipment) als Game-Changer. Diese »Cloud beim Kunden« ist der Dreh- und Angelpunkt für die beschleunigte VGRD-Kommunikation: Sie führt die moderne SD-WAN-Software, weitere netznahe Services sowie eine Software-basierte Firewall am jeweiligen Standort auf nur einer Spur zusammen. Möglich wird dies durch die sogenannte Network Function Virtualisation (NFV), also die Virtualisierung der Netzfunktionen und den Betrieb als Software-as-a-Service (SaaS). Die uCPE ist dadurch deutlich schlanker und wendiger, so dass sie auch in die kleinste Lücke passt. Zudem senkt sie die Kosten und nicht zuletzt den Stromverbrauch und CO2-Fußabdruck.



Auch die Dynamik und Flexibilität der Kommunikation nimmt zu: Neue Services und Features lassen sich quasi bei voller Fahrt als softwarebasierte, virtuelle Funktionen aufspielen - gesteuert von einer einzigen zentralen Softwareinstanz, dem sogenannten Orchestrator. Updates und neue Funktionen werden »over the air« und somit schnell und effektiv ausgerollt. Weiterer Vorteil: Der Kunde kann neue Services unverbindlich einem Praxistest unterziehen, bevor er sie endgültig auf die Straße bringt.



Mehr Speed und höhere Sicherheit



Dank des Multi-Carrier-Konzepts von ecotel kann bundesweit jeder Standort ohne Tempolimit in die Zukunft starten: Glasfaser-Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s machen den Weg frei. Unerwartete Stopps werden durch eine 5G-Mobilfunklösung als Back-Up verhindert.



Und sollte doch einmal »Sand ins Getriebe« kommen, erhält die VGRD beim Boxenstopp immer die richtigen Ansprechpartner für Vertrieb, Service und Technik, um weiter den Kurs in Richtung Digitalisierung halten zu können.



Michael Simon, CIO der VGRD, erklärt: "Die Lösung von ecotel wird uns einen »Push« in Sachen Digitalisierung verleihen. Das Gesamtkonzept hat uns technisch, qualitativ und kommerziell überzeugt. Wir werden vom Start weg deutlich an Geschwindigkeit gewinnen und damit beste Voraussetzungen schaffen, um unseren Spitzenplatz als Automobilhandelsgruppe weiter auszubauen. Darüber hinaus wird ecotel das Management des gesamten WAN übernehmen, so dass wir im operativen Tagesgeschäft nicht mehr selbst am Steuer sitzen, sondern unsere Dienste komfortabel von der Rückbank aus im Blick behalten. Wir bestimmen, wo die Reise hingehen soll, das Fahren überlassen wir dann der ecotel."



Markus Hendrich, CEO der ecotel, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die VGRD bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen zu dürfen und hier den Driver Seat im Sinne eines Managed Services zu übernehmen. Wir verbinden Weitsicht mit Sicherheit und Geschwindigkeit - das ist unser Qualitätsanspruch. So kommen Kunden mit uns sicher ans Ziel und sind auch für die Anforderungen der kommenden Jahre bestens vorbereitet."



Über die ecotel communication ag

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.



Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de



Über die Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH)

Die VGRD GmbH (Volkswagen Group Retail Deutschland) ist die automobile Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns und umfasst mehr als 180 Markenrepräsentanzen an über 120 Standorten. Wir bieten die gesamte Bandbreite an Neufahrzeugen, Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und Serviceleistungen für die Konzernmarken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Porsche, Lamborghini und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit unseren acht Marken bieten wir ein breites Spektrum auch auf dem Gebiet der Elektromobilität an.



Wir sind Deutschlands größte Automobilhandelsgruppe und schwerpunktmäßig in den Metropolregionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig/Chemnitz/Dresden, Frankfurt am Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg sowie in und um München vertreten. Mit unseren über 10.000 Mitarbeitern verkaufen wir jährlich über 180.000 Neu- und Gebrauchtwagen.



Weitere Informationen auf: http://www.vgrd-gruppe.de



