HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat TAG Immobilien bei unverändertem Kursziel von 14,40 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Simon Stippig hält die Papiere in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie für fair bewertet. Positiv hob er das gut laufende Geschäft in Polen hervor./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

DE0008303504