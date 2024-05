© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa



Pfizer hat ein neues, ambitioniertes Sparprogramm vorgestellt, mit dem das Unternehmen bis Ende 2027 weitere 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen möchte. Zudem steckt der Pharmariese in Verhandlungen mit der US-Regierung.Dieser Plan ergänzt das bereits letztes Jahr angekündigte Vorhaben, insgesamt 4 Milliarden US-Dollar zu sparen. Die Ankündigung von Pfizer wurde am Mittwoch im Rahmen eines Berichts an die US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben. Investoren, die während der Pandemie in Scharen zum Pharmariesen strömten, haben sich mittlerweile größtenteils zurückgezogen, da die Einnahmen aus COVID-19-Impfstoffen und Behandlungen stark zurückgegangen sind. Als Reaktion darauf erwarb Pfizer den …