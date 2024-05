Bern (ots) -Die Casinobranche zieht an ihrer Delegiertenversammlung vom 22. Mai 2024 eine positive Bilanz. Der Bundesrat hat allen Casinos ab 2025 eine neue Konzession erteilt. Die Spielbanken der Swiss Casinos Gruppe Zürich, St. Gallen, Schaffhausen und Pfäffikon mit dem Online Casino treten dem Schweizer Casino Verband bei. Damit vertritt der Verband alle Casinos. Das terrestrische Casinogeschäft ist leicht rückläufig. Demgegenüber wachsen die Online Casinos stetig.Die geltenden Konzessionen laufen Ende 2024 ab. Der Bundesrat hat allen Spielbanken ab 2025 eine neue Konzession für 20 Jahre erteilt. Zusätzliche Casinos wurden in Prilly (bei Lausanne) und in Winterthur bewilligt, welches das Casino in Schaffhausen ersetzt, für das kein Konzessionsgesuch eingereicht wurde. Gerhard Pfister, Präsident des Schweizer Casino Verbandes, sagt: "Die Erteilung der neuen Konzessionen ist ein Meilenstein. Der Bund hat erkannt, dass die heutigen Spielbanken einen sicheren und verantwortungsvollen Betrieb gewährleisten und in ihrer Region einen grossen volkswirtschaftlichen Nutzen generieren."2023 betrug der Bruttospielertrag (Umsatz aus dem Spielbetrieb) von allen 21 terrestrischen Casinos 623 Mio. Fr. (-1.1% im Vergleich zum Vorjahr). Die 10 Online Casinos erreichten einen Bruttospielertrag von 286 Mio. Fr. (+14.3% im Vergleich zum Vorjahr). Es erfolgt eine Verlagerung vom terrestrischen in den Online-Bereich, wie in anderen Branchen auch. Die Casinos haben 2023 Abgaben von 409.3 Mio. Fr. geleistet (+3.0% im Vergleich zum Vorjahr). In den letzten 20 Jahren haben die Casinos über 8 Milliarden Fr. Abgaben bezahlt, die zur Hauptsache in die AHV fliessen.Die vier zur Swiss Casinos Gruppe gehörenden Casinos Pfäffikon, Schaffhausen, St. Gallen und Zürich wurden an der Delegiertenversammlung einstimmig in den Schweizer Casino Verband aufgenommen. Winterthur wird nach der Eröffnung ein Aufnahmegesuch einreichen. Damit sind heute alle Schweizer Casinos (21 terrestrische und 10 Online-Casinos) Mitglied des Verbandes. Gerhard Pfister dazu: "Ich freue mich, dass Swiss Casinos dem Verband beigetreten ist und damit die gesamte Casinobranche mit einer Stimme sprechen kann". Marc Baumann, Verwaltungsrat von Swiss Casinos, sagt dazu: "Das Online Geschäft verändert die Schweizer Casinobranche nachhaltig. Wir freuen uns, zusammen mit dem Schweizer Casino Verband die Zukunft mitzugestalten."Pressekontakt:Dr. Gerhard Pfister, Präsident Schweizer Casino Verband, Tel. 079 334 12 30Marc Baumann, Verwaltungsrat Swiss Casinos Holding AG, Tel. 079 663 67 91Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino Verband, Tel. 031 332 40 22Original-Content von: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003054/100919708