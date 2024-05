Düsseldorf (ots) -Ab sofort übernimmt die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh die gastronomische Versorgung bei der Siemens AG an zwei Standorten in Bad Neustadt a.d. Saale. Zuvor konnte sich Klüh Catering im Rahmen einer öffentlichen Neuausschreibung mit einem zeitgemäßen Angebot, das ein individuelles Frischküchen-Konzept beinhaltete, gegen weitere Auftragsanwärter behaupten."Wir freuen uns sehr über die Beauftragung durch die Siemens AG und betrachten diese auch als Bestätigung unserer Kompetenz als Qualitätsanbieter mit einem hohen Anspruch an kundenindividuelle Food-Konzepte, die wir in Gesprächen und Besichtigungen vor Ort erarbeiten", erklärt Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering.Zu den von Klüh Catering erbrachten Leistungen gehören Frühstücks-, Mittags- und Zwischenverpflegung sowie die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen. Die Tischgäste kommen hierbei in den Genuss einer hochwertigen Gastronomie mit umfangreicher Speisenauswahl, bei der viel Wert auf frische Produkte und eine ansprechende Präsentation gelegt wird. Suppen, eine Salatbar und Kaffeespezialitäten runden die kulinarische Versorgung ab.Frischen Wind in die beiden Betriebsrestaurants bringt eine wechselnde Küche mit regionalen Klassikern und internationalen Spezialitäten. Zusätzlich haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich aus einer Vielzahl von Komponenten und Beilagen ihr eigenes Gericht zusammenzustellen. Das Angebot wird voraussichtlich ab Sommer 2024 durch intelligente Kühlschränke ergänzt, die den Mitarbeitenden in der Spät-, Nacht- und Wochenendschicht frisch zubereitete Speisen in Mehrwegbehältern bieten, die in der Mikrowelle erwärmt werden können. Zusätzlich zu warmen Mahlzeiten sind in der Zwischenverpflegung als auch in den intelligenten Kühlschränken belegte Brötchen, süße Teilchen, Kuchen und eine Vielzahl weiterer Leckereien verfügbar. Beim Einkauf setzt Klüh Catering im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie überwiegend auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Region.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2023). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5785387