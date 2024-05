mwb research nimmt die Coverage der Siltronic AG mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von 94,00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 24%. Siltronic, ein Anbieter von Reinstsilizium-Wafern, verfügt über eine globale Marktpräsenz mit über 50 Jahren Branchenerfahrung und einem Anteil von 14% in einem stark konsolidierten Markt. Siltronics einzigartiges Wertversprechen liegt in seiner fortschrittlichen Technologie und seinen innovativen Fähigkeiten. Das Unternehmen zeichnet sich vor allem durch seine führenden 300-mm-Wafer sowie 200-mm-Wafer aus, die auf das Power-Segment zugeschnitten sind. Angesichts der zunehmenden Dynamik in der Elektronikindustrie und der prognostizierten Verdoppelung der Halbleiterindustrie bis 2030, getrieben durch KI, autonome Fahrzeuge und Elektromobilität, ist Siltronic strategisch hervorragend positioniert, um diese Megatrends zu nutzen und das Wachstum durch Initiativen wie FabNext und den Standortausbau in Freiberg zu steigern. Nach dem DCF-Modell von mwb research wird Siltronic unter seinem fairen Wert gehandelt, mit einem Aufwärtspotenzial von 24 %, was eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt, insbesondere wenn die Megatrends wie erwartet eintreten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





