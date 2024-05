Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am 31. März 2025 fälligen 2,75%-Wandelanleihe ("Anleihe", die entsprechenden Anleihensobligationen je eine "Anleihensobligation") am 25. Juni 2024 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt, so die DocMorris AG (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0) in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...