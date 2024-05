Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management hat den Lazard US Small Cap Equity Fund aufgelegt und insgesamt neun Anteilsklassen mit der A Acc USD (ISIN IE000O3OTKA5/ WKN nicht bekannt) als Referenzanteilsklasse zum Vertrieb zugelassen, so Lazard Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...