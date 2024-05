In Gütersloh hat der Bau eines neuen Busports für Elektrobusse begonnen. Der rund 1.200 Quadratmeter große Busport am Standort von Stadtbus Gütersloh in der Robert-Bosch-Straße soll ausreichend Platz bieten, um darin künftig bis zu 16 Elektrobusse abzustellen und zu laden. Die Beschaffung der 16 E-Busse wird wie berichtet vom Bund gefördert - der Förderbescheid an die Stadtwerke Gütersloh wurde bereits im März 2023 vergeben, also noch vor den Haushaltskrise ...

