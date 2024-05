© Foto: Michael Förtsch - Unsplash.com



Mit einer breiten Unterstützung aus beiden politischen Lagern hat das US-Repräsentantenhaus ein neues Krypto-Gesetz verabschiedet. Die Branche ist begeistert.Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch ein wichtiges Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet, das eine mögliche Wende in der Haltung Washingtons gegenüber dem Sektor der digitalen Vermögenswerte signalisiert. Das Gesetz, bekannt als "Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act", wurde mit starker parteiübergreifender Unterstützung mit 279 zu 136 Stimmen verabschiedet. Das Gesetz wurde von den Republikanern fast einstimmig angenommen und von 71 Demokraten unterstützt. Zu den prominenten Demokraten, …