FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPRICO.EN.LS-,0513986014 FKG1 GB00BRJ7R218
AB/FROM ONWARDS 23.05.2024 11:49 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPRICO.EN.LS-,0513986014 FKG1 GB00BRJ7R218
AB/FROM ONWARDS 23.05.2024 11:49 CET