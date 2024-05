Die Aktie von Cherry (WKN: A3CRRN) beginnt den heutigen Börsentag mit einem leichten Plus und steht aktuell bei 2,46 €. Nach dem starken Kursanstieg seit April von 1,60 auf 2,50 € in der Spitze befindet sie sich wieder in einer leichten Korrekturphase. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Ertragsswing erreicht Im letzten Geschäftsjahr verschlechterte sich die Ertragslage des Unternehmens, hauptsächlich in den ersten drei Quartalen. Im letzten Quartal griff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...