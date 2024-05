Noch ist es eine vergleichsweise zarte Entwicklung, aber der Chart der DFV Deutsche Familienversicherung zeigt seit Mitte April 2024 endlich leicht nach oben. Offensichtlich gehen die Jahreszahlen sowie die jüngsten Präsentationen des Vorstands auf Kapitalmarktveranstaltungen doch nicht spurlos an der Aktie vorbei. Umso wichtiger, dass die auf Krankenzusatzversicherungen und Tierpolicen spezialisierte Gesellschaft mit ihren Zahlen ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: Kurs kommt in Fahrt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...