Nach Darstellung von SMC-Research habe die PVA TePla AG mit guten Zahlen trotz der deutlich schwächeren Auftragsentwicklung überzeugt. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die angekündigten Wachstumspläne als realistisch an, hat sein Kursziel aber wegen der dafür noch erforderlichen Vorleistungen und Investitionen etwas reduziert.

PVA TePla habe für das erste Quartal gute Zahlen gemeldet. Bei einem Umsatzwachstum um 5 Prozent auf 61,4 Mio. Euro sei das EBITDA um 21 Prozent auf 8,7 Mio. Euro und das EBIT um 28 Prozent auf 7,0 Mio. Euro gesteigert worden. Damit biete der Jahresstart trotz der deutlich schwächeren Auftragsentwicklung eine gute Basis, um das für das Gesamtjahr angestrebte Wachstum der Erlöse auf 270 bis 290 Mio. Euro (2023: 263,4 Mio. Euro) sowie des EBITDA auf 47 bis 51 Mio. Euro (2023: 41,5 Mio. Euro) zu erreichen.

Darüber hinaus habe PVA TePla im Rahmen einer Investorenveranstaltung die weiteren Wachstumspläne sowie die zu deren Umsetzung erforderlichen Investitionen ausführlich erläutert. Kern des Programms sei das Umsatzwachstum auf rund 500 Mio. Euro bis Ende 2028, wofür zunächst aber beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur, Kapazitäten, Personal und vor allem in die Erweiterung und Vertiefung der technologischen Basis getätigt werden müssen.

Die Analysten sehen nach der Vorstellung das Umsatzziel als realistisch an und haben sich hieran in ihren Schätzungen orientiert. Zugleich aber liegen die hierfür erforderlichen Vorleistungen über ihren bisherigen Erwartungen, was sie nun in ihrem Modell korrigiert haben. Als Resultat hat sich ihr Kursziel von zuvor 32,50 Euro auf 29,00 Euro reduziert, was aber gegenüber dem aktuellen Kurs weiter ein hohes Aufwärtspotenzial biete. Die Analysten belassen ihr Urteil daher auf "Buy".

