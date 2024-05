EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2023



23.05.2024 / 13:13 CET/CEST

Gräfelfing, 23.05.2024. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 762 (i. Vj. TEUR 3.123). Nach Abzug von Steuern in Höhe von TEUR 544 und der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 688 (i. Vj. 658) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR -469 (i.Vj. TEUR 1.410). Vor diesem Hintergrund und nach intensiver Analyse werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Juli 2024 vorschlagen, keine Dividende auszuschütten. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com



