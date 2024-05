DHL und E.ON haben eine Partnerschaft zum Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge geschlossen. Basierend auf dem Rahmenvertrag wird Schnellladeinfrastruktur an mehreren DHL-Verteilzentren in Deutschland aufgebaut. E.ON übernimmt dabei Planung, Aufbau der Schnelllade- sowie Transformatorstationen, Installation, Lastmanagement und Betrieb, wie DHL mitteilt. Die Ladestationen sollen dabei so errichtet werden, dass die Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...