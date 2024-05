© Foto: picture alliance / ANP - JEFFREY GROENEWEG



Der über 220 Jahre alte US-Chemiekonzern DuPont spaltet sich in drei Teile auf. Die Börse klatscht Beifall.Der US-Chemiekonzern DuPont de Nemours will sich in drei öffentlich gehandelte Unternehmen aufzuteilen, um die Agilität zu steigern und das Wachstum zu fördern. Dieser Schritt reiht sich ein in eine Serie von Aufspaltungen großer Industriekonglomerate, die darauf abzielen, durch Spezialisierung mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen. Das 1802 gegründete Unternehmen wird seine Elektronik- und Wassergeschäfte abtrennen, die verbleibenden Geschäftsbereiche, die Biopharma und medizinische Geräte umfassen, bündeln sich in dem dritten Unternehmen. Diese strategische Neuausrichtung folgt dem …